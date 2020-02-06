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اندلاع مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:49 - 06 فبراير 2020
قوات الاحتلال تطلق النار على الشبان في الخليل قوات الاحتلال تطلق النار على الشبان في الخليل
جوال
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اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، عقب قتل الاخير أربعة شبان بأقل من 24 ساعة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان قوات الاحتلال قمعت الشبان، بالرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق بكثافة، ما أسفر عن وقوع إصابات بحالات الاختناق.

وذكر شهود عيان، انه تم معالجة بعض المصابين ميدانيًا، وآخر نقل إلى المستشفى، بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

يذكر، ان الاحتلال أعدم أربعة شبان، وهم، (طارق بدوان-نقيب في الشرطة-، ومحمد الحداد، يزن أبو طبيخ، وشهيد في القدس)، في حين أعلن العدو عن إصابة جندي بجراح خطيرة، بزعم إطلاق فلسطيني النار نحوه في القدس.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلاً يعود لأحمد أبو القنبع للمرة الثانية في جنين، بذريعة واهية.  

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