تفاصيل العاصفة الجوية القوية القادمة غداً الجمعة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، و أن يكون الجو بارداً جداً يوم غدٍ الجمعة وتهطل الأمطار في ساعات الفجر والصباح، و تعود في ساعات الليل مصحوبة بتساقط البرد و العواصف الرعدية و الرياح القوية.

و أشار الموقع الى أن الفرصة مواتية لتساقط زخات ثلجية رطبة فوق رؤوس الجبال العالية خصوصاً الجليل الأعلى.

أما يوم السبت المقبل، فلا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة مع رياح شديدة السرعة أحياناً خصوصاً فوق الجبال ، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحياناً.

و يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الاحد ، وتكون الفرصة مواتية لتساقط زخات خفيفة محلية من الأمطار على فترات متباعدة في بعض المناطق خصوصاً وسط وجنوب البلاد وقد تترافق بزخات ثلجية محدودة فوق بعض القمم العالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتهبط الى الصفر المئوي في بعض القمم الجبلية ، مع فرصة لتشكل الصقيع والانجماد خصوصاً في المرتفعات الجبلية.

و يوم الاثنين، لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية بحدود 8 درجات مئوية ، وتكون الأجواء شديدة البرودة في كافة المناطق ، وفي ساعات الليل المتأخر يحتمل تشكل الصقيع وربما الإنجماد خصوصاً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح شمالية ، والله تعالى أعلم