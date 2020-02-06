البدء بتجارب سريرية لعلاج مضاد لـ "فيروس كورونا" في الصين

بدأت اليوم الخميس التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، في محاولة لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد في الصين، حيث ستشمل التجارب 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان التي انطلق منها الفيروس.

و أشارت قناة CGTN الصينية، الى أن الدواء أظهر نجاحا في مواجهة فيروس سارس وكورونا المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط، لكن خبراء قالوا إنه يتعين عليهم انتظار نتائجه الفعلية في التجارب السريرية، فيما قال علماء صينيون إن الأدوية المضادة للملاريا قد تم النظر فيها أيضا في العلاجات.

ونجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال الأطباء إنها لم تحقق علاجا كاملا، لكن حالة المريض تحسنت بشكل كبير بعد 48 ساعة من العلاج.