الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 174 على التوالي

اقدمت قوات الاحتلال اليوم الخميس على هدم قرية العراقيب في النقب للمرة 174 على التوالي.

و منذ بداية العام 2020، هدمت قوات الاحتلال خيام أهالي العراقيب المتواضعة 4 مرات، حيث اعاد الأهالي نصبها مجدداً بالأخشاب وأغطية من النايلون لحمايتهم برد الشتاء.