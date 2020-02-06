الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 174 على التوالي

اقدمت قوات الاحتلال اليوم الخميس على هدم قرية العراقيب في النقب للمرة 174 على التوالي.
و منذ بداية العام 2020، هدمت قوات الاحتلال خيام أهالي العراقيب المتواضعة 4 مرات، حيث اعاد الأهالي نصبها مجدداً بالأخشاب وأغطية من النايلون لحمايتهم برد الشتاء.
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