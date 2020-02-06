الافراج عن الأسير القيادي في الجهاد طارق قعدان من سجون الاحتلال

أفرج الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن الأسير المجاهد طارق حسين عوض دار حسين "قعدان" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك بعد أن أمضى في سجون الاحتلال أحد عشر شهراً وعشرة أيام.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي قعدان في تاريخ 25/02/2019م؛ ووجهت تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفوجئ يوم الإفراج عنه بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، ليعلن بتاريخ 01/08/2019م عن شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لهذا القرار، واستمر اضرابه مدة (88) يوماً وعلقه بتاريخ 27/10/2019م بعد حصوله على قراراً جوهرياً بتحديد سقف اعتقاله الإداري وتحديد موعد الإفراج عنه لهذا اليوم.

يشار إلى أن الأسير المحرر الشيخ طارق قعدان ولد بتاريخ 27/10/1972م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عشر سنوات خلال اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وهو من أوائل من خاضوا معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.



