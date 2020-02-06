خمسة أندية تستعد لخطف البرغوت ميسي الصيف المقبل

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة يحضر خطة في حالة رحيل نجمه اللامع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن خطة برشلونة في حالة رحيل البرغوث تعتمد على ضم اثنين من اللاعبين البارزين الذين كانوا على جدول أعمال البارسا على مدار العامين الماضيين، وهما لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن عقد ميسي يمتد مع برشلونة حتى صيف 2021، ولكن ميسي يملك حق إنهاء التعاقد في الصيف المقبل بشرط أن يبلغ النادي الكتالوني قبل التنفيذ بشهر.

ومن جهة أخرى تنتظر 5 أندية الانقضاض على ميسي، في حالة رحيله عن النادي الكتالوني بالصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة فإن ميسي قد يفكر في الرحيل عن برشلونة، لا سيما بعد أزمته الأخير مع إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني. الذي انتقد عدم احترافية لاعبي البارسا خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ما أثار غضب ميسي الذي طالبه بالإفصاح عن الأسماء، وعدم إثارة الشائعات في الإعلام، وطلب من الإدارة تحمل مسؤولية قراراتها.

وأوضحت 5 أندية يمكنها أن تتقدم بعروض لميسي في الميركاتو الصيفي، وهي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والسيتي ويوفنتوس وإنتر ميلان. وقالت الصحيفة الإيطالية إن الأندية لن تضطر لدفع رسوم لبرشلونة لحسم الصفقة، ولكن ميسي قد يطلب راتبًا يتراوح بين 50 و85 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي يعد أفضل المرشحين لخطف ميسي، إذا قرر الأخير الرحيل عن برشلونة.