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وزيرة الصحة تعلن حالة الطوارئ في كافة مستشفيات الوطن

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:58 - 06 فبراير 2020
اسعاف في المستشفى اسعاف في المستشفى
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اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة  اليوم الخميس حالة الطوارئ في كافة مراكز العلاج في الوطن، في ظل تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية، و الذي تسبب باستشهاد 4 مواطنين و اصابة ىخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في تصريح لها، إن مراكز الطوارئ تعمل بكامل جهوزيتها، لاستقبال جرحى العدوان "الاسرائيلي"، وتوفير كافة الأدوية المستلزمات الطبية، إضافة لرفع جهوزية غرف العمليات للتعامل مع مختلف الإصابات بشكل فوري وطارئ.

وذكرت د. الكيلة، أن الوزارة تتابع مع كافة المؤسسات الصحية، للتعامل مع الإصابات من حيث نقل الجرحى و استقبالهم وعلاجهم، وتوفير مراكز العلاج في حال تطلب الأمر تحويلهم بشكل عاجل.

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