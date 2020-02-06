نتنياهو يعلّق على عملية الدهس بالقدس

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعقيبًا على عملية الدهس بالقدس: "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أتمنى السلامة لجنودنا الجرحى".

وأضاف نتنياهو وفق ما أوردته القناة 7 العبرية: "إنها مسألة وقت فقط - وليس وقت طويل - حتى نقبض على المنفذ".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن إصابة 12 جنديًا، بينها إصابة خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.

ووفق المصادر العبري، فقد عثرت قوات الاحتلال على السيارة في وقت لاحق في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم، مشيرة إلى أن هوية منفذ عملية الدهس معروفة لأجهزة الأمن.