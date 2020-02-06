بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2020/2/9

نشرت الهيئة العامة للمعابر، اليوم الخميس، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد المقبل 2020/2/9.

وأفادت في بيان صحفي لها،، بأن السفر سيكون للحافلتين الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).

وأشارت إلى ضرورة التواجد صباح الأحد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مبينة ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، كما نوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطلبت من المسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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