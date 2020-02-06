الصحة لـ فلسطين اليوم: بدء تجهيز مكان للحجر الصحي في منطقة معبر رفح

افاد د.مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة اليوم الخميس، ان وزارة الصحة بدأت بتجهيز مكان الحجر الصحي للعائدين من الصين بسعة 50 غرفة مجهزة بكامل الخدمات الصحية والفندقية.

و قال ضهير في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إن المركز الطبي الذي يتم تجهيزه يقع في منطقة معبر رفح، مشيراً الى أن العمل جاري لتجهيزه ليبدأ العمل به خلال 48 ساعة.

و أشار الى إنه سيتم حجر العائدين مدة 14 يوماً من تاريخ مغادرتهم للصين مشيراً الى هذه التجهيزات تأتي ضمن استعدادات واجراءات وزارة الصحة في قطاع غزة لمواجهة مرض "كورونا" الجديد.

و حول المعدات الطبية و المخبرية اللازمة للكشف عن المرض، أشار ضهير الى أن هذه المعدات غير متاحة في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لكنه أكد بأن منظمة الصحة العالمية تكفلت بنقل العينات في حال الاشتباه بأي حالات الى داخل الخط الاخضر للتعامل معها.

يشار الى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الصين قفز بواقع 73 حالة اليوم الخميس إلى 563 فيما يكثف الخبراء جهود ابتكار لقاح للمرض الذي تسبب في توقف مظاهر الحياة في مدن صينية وإغلاق مصانع مما قد يلحق ضررا بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مئات الخبراء سيجتمعون في جنيف في 11 و12 من فبراير شباط الجاري لمحاولة إيجاد سبيل لمكافحة تفشي الفيروس عبر تسريع أبحاث ابتكار عقاقير ولقاحات، مضيفة أن فريقا متعدد الجنسيات تقوده المنظمة سيتجه إلى الصين ”قريبا جدا“.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اكتشاف 3694 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الخامس من فبراير شباط مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 28018 شخص