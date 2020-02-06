دعم شعبي لتصاعد المواجهات في الضفة ضد الاحتلال



مع ارتفاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستشهاد ثلاثة شبان في غضون 24 ساعة في الضفة الغربية والقدس، تفاعل النشطاء الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي في التأكيد على مواصلة المواجهة مرفقين مقاطع فيديو وصور للشباب الثائر ضد الاحتلال وصفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتناغم مع أصوات الكل الفلسطيني بتعزيز المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس انتهاكاته بحق الفلسطينيين وأراضيهم وحقوقهم.

وغرد النشطاء الفلسطينيون على هاشتاقات عامة وخاصة #فلسطين #رام_الله #رام_الله_و_جنين، كلها تصب في التأكيد على مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

الناشط الفلسطيني صاحب حساب "غبيش" وهو اسم مستعار كتب مغرداً على موقع تويتر الاجتماعي على فيديو لشبان يرشقون جيبات الاحتلال الإسرائيلي بالمولوتوف والحجارة في رام الله قائلاً:" وكانت تنهمر عليهم الورود كالمطر، مجداً وسلاماً للثائرين في الضفة، لأبطال #رام_الله #فلسطين، بوركت الأيادي وربنا يحميكم، ولكل المتفرجين الخزي والعار، ولكل المطبعين والخونة من فلسطينيين وعرب الي جهنم الأرض قبل السماء.

وكانت تنهمر عليهم الورود كالمطر

مجداً وسلاماً للثائرين في الضفة



لأبطال #رام_الله #فلسطين

بوركت الأيادي وربنا يحميكم

ولكل المتفرجين الخزي والعار

ولكل المطبعين والخونة من فلسطينيين وعرب الي جهنم الأرض قبل السماء pic.twitter.com/klMKv8PzW2 — غبيش (@1F2Pa) February 6, 2020

أما صاحب حساب "الأممي"، فقد أرفق صورة للشهيد يزن أبو طبيخ في جنين، وعلق عليها قائلاً:" من تشييع جثمان الشهيد يزن ابو طبيخ "19 عاما" الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مدينة جنين، أثناء تصديه للقوات الصهيونيّة أثناء هدم أحد المنازل !

من تشييع جثمان الشهيد يزن ابو طبيخ "19 عاما" الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مدينة جنين، أثناء تصديه للقوات الصهيونيّة أثناء هدم أحد المنازل !#فلسطين pic.twitter.com/52jH5slO6Y — الأُمَمِي (@oumami_qouds) February 6, 2020

كما نشر صاحب الحساب نفسه، فيديو لجندي إسرائيلي أصيب بزجاجة مولوتوف في صدره، والنار تشتعل فيه، معلقاً عليه: لحظة إحراق الجندي الصهيوني جراء استهدافه بالمولوتوف المقدّس..

يا قوّة الله | #فلسطين

لحظة إحراق الجندي الصهيوني جراء استهدافه بالمولوتوف المقدّس..



يا قوّة الله | #فلسطين pic.twitter.com/741OnPViBx — الأُمَمِي (@oumami_qouds) February 3, 2020

أما الناشطة الفلسطينية لارا، فقد أرفقت صورة كاريكاتير يجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يشنق فلسطيني وجانبه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى التحالف السعودي الأمريكي ضد القضية الفلسطينية، وعلقت قائلة: أنا والغريب على ابن عمي وللغريب أموالنا ودم من دمي. وهي عبارة تهكمية من محمد بن سلمان الذي دعم الخزينة الأمريكية منذ توليه منصبه قبل عامين بنحو 500 مليار دولار لنيل رضى ترامب.