مطالبات بحذف تسجيلات الكاميرات في بيت لحم

طالب نشطاء التواصل الاجتماعي، المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بضرورة حذف تسجيلات الكاميرات في بيت لحم قبل وصول قوات الاحتلال إليها.

وتهدف هذه المطالبات لإفشال محاولات الاحتلال بتعقب منفذ عملية الدهس في القدس، والتي أشارت إلى أنها عثرت على سيارة تم استخدامها في عملية الدهس.

وتوغلت آليات الاحتلال العسكرية في بيت لحم وبيت جالا والدوحة والعديد من المناطق المجاورة، فيما داهم جنود الاحتلال محلات المواطنين للحصول على تسجيلات قد تفيد في التعرف على منفذ عملية الدهس.

وأصيب 11 جنديًا "إسرائيليًا" في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني في بيت لحم وفق مزاعم الاحتلال.