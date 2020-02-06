وزير الزراعة: نسعى لإحلال المنتج الاردني بدلا من "الاسرائيلي"

أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري اليوم الخميس إن وزارته تسعى الى احلال المنتجات الاردنية الزراعية في السوق الفلسطينية، بديلا عن المنتجات "الاسرائيلية".

جاءت تصريحات العطاري هذه لدى استقباله وزير الزراعة الأردني ابراهيم شحاحدة، في مقر وزارة الزراعة بمدينة رام الله.

و أشار الى أن اللقاء مع الوزير الاردني يأتي ضمن اجندة اجتماعات اللجنة الفلسطينية الاردنية الفنية المشتركة في القطاع الزراعي، كما يحمل بعدا سياسيا داعما لشعبنا وقضيته العادلة.

وأضاف: وجود الوزير شحاحدة في فلسطين يؤكد موقف الاردن الثابت من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى ان اللجنة المشتركة ستبحث عدة مسارات لتعزيز التعاون في المجال الزراعي، في اطار خطة الحكومة للانفكاك عن الاحتلال.

من جهته جدد الوزير الاردني تأكيده على موقف الاردن الثابت تجاه فلسطين ثابت، مؤكدا جهوزية وزارته للتعاون التام مع نظيرتها الفلسطينية في مجالات التبادل المعرفي في البحوث الزراعية والتسويق وادخال المنتجات الزراعية الاردنية الى السوق الفلسطينية والعكس.

وأكد الوزير الأردني انه سيبذل كل جهد ممكن لانجاح اجتماعات اللجنة المشتركة بما ينعكس ايجابا على المواطنين في الأردن وفلسطين.

وكانت وزارة الاقتصاد، أعلنت اليوم، بدء سريان قرار الحكومة منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.

يذكر ان الحكومة قررت في جلستها يوم الإثنين المنصرم وقف إدخال هذه السلع، ردا على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.