استشهاد شرطي فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ظهر اليوم الخميس، استشهاد الرقيب أول طارق لؤي بدوان (24 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين وهدمت منزل أسير فجر اليوم.

واستشهد الرقيب بدوان وهو من قلقيلية بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء دوامه في مكان عمله في مقر الشرطة الخاصة في مدينة جنين.

وأصيب الشهيد بطلق ناري في بطنه ونقل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي ثم نقل لمستشفى الرازي بسبب خطورة حالته.

وخضع الشهيد لعملية جراحية استمرت عدة ساعات بمشاركة 5 أطباء، كما قدمت له 30 وحدة دم، لكن الأطباء فشلوا بإنقاذ حياته وارتقى شهيداً.

وكان الشاب يزن منذر أبو طبيخ (16 عاما) استشهد فجرا وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة، خلال مواجهات فجرًا في جنين.