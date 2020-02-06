الجهاد تنعي الشهيد أبو طبيخ وتؤكد أن دمه لن تذهب هدرًا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الخميس، الشهيد يزن منذر أبو طبيخ الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تصديه لقوات الاحتلال المتوغلة لهدم منزل الأسير أحمد القنبع في جنين فجر اليوم.

وأكدت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن دماء الشهيد يزن وكافة الشهداء الأبطال لن تذهب هدرا وستبقى لعنة تلاحق الصهاينة وشاهدة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه الكامل في كل شبر من فلسطين.

وشددت الحركة على رفض أبناء شعبنا لكل الصفقات والخطط والمؤامرات التي تستهدف حقه وقضيته ومقدساته.

ووجهت الحركة التحية إلى ثوار جنين وأبطالها وأبنائها الذين وقفوا كالبنيان المرصوص ليقولوا للاحتلال إن جنين طوالبة والقسام وجرار محرمة عليكم وعلى جنودكم ومستوطنيكم".

ودعت الحركة، أبناء شعبنا للتصدي بكل قوة وبسالة لقوات الاحتلال التي تستبيح مدن وقرى ومخيمات الضفة، وتُمارس العربدة والاجرام دونما رادع.

وقالت الحركة: "إن واجب التصدي للاحتلال واقتحاماته مسؤولية جماعية يتحملها كل فلسطيني وهذا ما شكل وعي وقناعة البطل يزن أبو طبيخ الذي تقدم الصفوف ليقود مرحلة جديدة من المواجهة والصمود".