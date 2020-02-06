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جماهير غفيرة تُشيًّع جثمان الشهيد أبو طبيخ وسط مطالبات بالرد

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 11:21 - 06 فبراير 2020
مسيرات غاضبة في جنين عقب استشهاد الشاب يزن أبو طبيخ وسط مواجهات عنيفة (2) مسيرات غاضبة في جنين عقب استشهاد الشاب يزن أبو طبيخ وسط مواجهات عنيفة (2)
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شيًّعت جماهير غفيرة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد يزن أبو طبيخ ليواري جثمانه الطاهر الثرى.

وانطلق موكب تشيع جثمان الشهيد أبو طبيخ بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب المشيعون المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة استشهاد الشاب أبو طبيخ، داعين المقاومة لتنفيذ عمليات وخطف جنود إسرائيليين.

ورفع المشيعون رايات الفصائل الفلسطينية وخاصة علم فلسطين خلال جنازة الشهيد يزن.

واستشهد يزن أبو طبيخ متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عقب تصديه لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة جنين.

 

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