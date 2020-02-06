الجهاد الإسلامي: عملية الدهس بالقدس بداية مواجهة جديدة للتصدي لـ"صفقة القرن" وحماية المقدسات

أكدت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس 6/2/2020، ان عملية الدهس التي نُفذت في القدس والتي أدت لإصابة 16 جندياً اسرائيلياً ستشكل بداية مواجهة جديدة تحمل عنوان التصدي لخطة ترمب "الصفقة"، وحماية المقدسات .

وأشادت الحركة خلال بيان مقضب لها بالعملية الفدائية التي نفذت في القدس ، معتبرة ً ان من نفذ العملية يدرك ما يريد جيدا فهو استهدف رتلا من جنود العدو المدججين بالسلاح.

وبينت الحركة ان العملية رسالة تحدي لسلاح القمع الذي يمارسه هؤلاء الجنود ضد المصليين في المسجد الأقصى وضد المقدسيين والشعب الفلسطيني بشكل عام .

وقالت ان العملية تأتي في ظل سعار الاحتلال وجيشه الاٍرهابي واقتحامه لمدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة لتدلل على أن الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم أبدا بل سيدافع عن نفسه بكل قوة وعزيمة.

وكان "15" جندياً من لواء جولاني في جيش الاحتلال اصيبوا بجروح، بعملية دهس في القدس المحتلة ، أحدهم حالته خطيرة فجر اليوم.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن عملية الدهس وقعت عند الساعة الثانية فجراً، وقد أصيب فيها 15 جندياً أحدهم بحالة خطيرة، والباقين بجروح متوسطة وطفيفة.

وبينت الإذاعة العبرية أن سيارة كانت تسير ببطء، ثم أسرعت فجأة وخرجت إلى الرصيف نحو الجنود، مما أدى إلى إصابة الجنود.

وأشارت إلى أن المنفذ تمكن من الانسحاب ، فيما تجري شرطة الاحتلال عمليات البحث عنه.