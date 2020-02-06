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بعد يومين من لقاء برهان.. السودان تفتح المجال الجوي امام "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:18 - 06 فبراير 2020
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان
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وافق السودان على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى "إسرائيل" بعبور مجاله الجوي ، وفقا للمتحدث عسكري ، وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا في السودان، بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.

ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر يوم الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار “المصلحة العليا” للأمن القومي وللسودان.

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