مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهم الفساد

حسم مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، قراره من التهم الموجهة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وبرأ مجلس الشيوخ ترامب من تهمتي اساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية أعضاء المجلس.

وكان 52 عضوًا في مجلس الشيوخ صوتوا لتبرأة ترامب من تهمة استخدام السلطة مقابل 48 صوتًا ضد ترامب.

أما في تهمة عرقلة عمل الكونجرس فقد صوت 53 عضوًا لصالح ترامب مقابل 47 عضوًا ضد ترامب.

وبهذه النتائج تمكن ترامب من تبرأة نفسه أمام الشعب الأمريكي من تهم الديمقراطيين بهدف عزله من الحكم.

وكان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ميت رومني صوت مع الديمقراطيين المعارضين الذين وجهوا تهما ضد ترامب.

وصوت مجلس النواب في كانون أول/ ديسمبر لصالح عزل ترامب.