عملية نوعية بالقلب في مستشفى غزة الاوروبي

نجح الطاقم الطبي بقسم جراحة القلب بقيادة جراح القلب البروفيسور د.محمد نصار بمستشفى غزة الأوروبي بخانيونس، بإجراء عملية قلب مفتوح لشاب يعاني من انتفاخ في الشريان الابهري.

وأوضح د. نصار أن هذا الانتفاخ ممتد من بداية الشريان الصاعد الى بداية الشريان النازل وتسمى هذه العملية (elephant trunk procedure) .

ووصف د. نصار هذه العملية التي استمرت لخمس ساعات وأقل بالمعقدة جدا وتجرى فقط في مراكز جراحية عالمية ، ،وتكللت بالنجاح والمريض بدأ يتعافى صحيا .

وكانت العملية بمساعدة كلا من الجراح الدكتور لؤي الخالدي والدكتور ابراهيم قشطة واستشاري التخدير الدكتور ناهض غربية واخصائي القلب الصناعي الحكيم محمد الديب.

هذا ولم يقتصر مركز جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي على إجراء العمليات الجراحية، بل ليكون مشروعاً لتدريب الأطباء والجراحين وفنيي التخدير وفنيي التروية الدموية؛ لتأهيل الكوادر الصحية، وصقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم.

يذكر أنه يتم إجراء من (10- 12) عملية قلب أسبوعيا ، حيث يتم استقبال المرضى من جميع محافظات قطاع غزة، نظراً لتوفر الخدمة في مستشفى غزة الأوروبي.