حماس: مقاومة شعبنا في القدس والضفة رد عملي على "صفقة القرن"

أكدت حركة حماس، أن الفعل المقاوم لأبناء شعبنا في القدس والضفة المحتلتين هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة "القرن الأمريكية".

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان وصل وكالة "فلسطين اليوم نسخة عنه" صباح اليوم الخميس، "في مقابل وهم الضم الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته".

وأكد أن جماهير شعبنا ستحسم الصراع وستنتزع حريتها، وستدوس بأقدامها صفقة ترامب التصفوية".

ودعا قاسم في البيان جميع مكونات الأمة بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة لمواجهة صفقة القرن، كما دعا بعض الأطراف العربية لوقف التطبيع مع الاحتلال مؤكدًا أن "إسرائيل" إلى زوال".