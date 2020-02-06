إصابات بمواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال وسط بيت لحم

أصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة صباح اليوم الخميس، خلال تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة بيت لحم.

وذكر مراسلنا بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام عشرات الجنود الإسرائيليين وسط المدينة بحثًا عن منفذ عملية الدهس البطولية التي وقعت في القدس فجر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف جدًا تجاه الشبان مما أدى لوقوع إصابات بالاختناق الشديد في صفوف المواطنين.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال شرعت بسرقة كاميرات المراقبة من المحلات التجارية إضافة إلى القيام بعمليات تفتيش دقيقة للمواطنين وشلت حركة الناس بشكل كامل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اختطفت سيارة يشتبه بوقوفها وراء عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس فجر اليوم وأدت لإصابة 18 جنديًا بجراح مختلفة.