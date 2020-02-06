ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين اليوم الخميس، إلى 564 حالة وفاة وإصابة أكثر من 28 ألف شخص.

وذكرت اللجنة الصحية الحكومية الصينية، بأن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 28 ألف شخص، بينها 3 آلاف 859 حالتهم خطيرة.

وأشار بيان اللجنة الحكومية بأن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألف و702 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألف و354 شخصًا، فيما تماثل 1153 شخصًا للشفاء.

ولفتت إلى أن 73 حالة توفوا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الفيروس، كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 3694 حالة جديدة.