اليوم: بدء سريان منع ادخال البضائع "الاسرائيلية" للسوق الفلسطينية..

تبدأ حكومة رام الله ، اليوم الخميس 6/2/2020 بتطبيق قرار منع ادخال المنتجات "الاسرائيلية" للأسواق الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وزارة الاقتصاد الوطني قالت ، ان قرار الحكومة يبدأ بالسريان اليوم بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية "الإسرائيلية" الى الأسواق الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، ، أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار وفق الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة.

وكانت حكومة رام الله قررت في جلستها الاخيرة وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الجيش "الإسرائيلي" نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.