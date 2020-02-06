الشيخ عدنان: ما حدث في جنين أمس أعاد لنا ذاكرة معركة طوالبة ووحدة المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا وإعلان صفقة "ترامب" لن تكسر عزيمة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة والجهاد لتبقى القدس إسلامية عربية.

وقال الشيخ عدنان: "المواجهات والاشتباكات التي اندلعت بالأمس في جنين أعادت لنا الذاكرة إلى معركة جنين البطولة وما شهدته من قوة ووحدة وطنية لكل الفصائل في الميدان".

وأشار إلى أن تصدي أبناء شعبنا في جنين لأكثر من 30 آلية عسكرية الليلة الماضية هو رسالة للاحتلال بأن شعبنا الموحدة لن يسمح لصفقة القرن أن تمر بأي شكل من الأشكال.

رسالة للمحتل

وأضاف: "الاحتلال يتوقع بأن صفقة القرن لن تمر بدون هدوء لذلك فهو يحاول شن عمليات اعتقال بحق أبناء المقاومة وهدم منازلهم للتأثير عليهم ومنعهم من التصدي لهم؛ لكن ما حدث في جنين الليلة الماضية يدلل على وعي أبناء شعبنا لضرورة مواجهة الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن.

ولفت إلى أن مشهد التشيَّع اليوم بعد صلاة الظهر للشهيد يزين أبو طبيخ في جنين والشهيد محمد الحداد في الخليل هو رسالة للمحتل بأن شعبنا موحد في مواجهة صفقة القرن.

وحول هدم منزل الأسير أحمد القنبع قال الشيخ عدنان: "الاحتلال لا زال يتجرع العلقم من الشهيد البطل أحمد جرار ورفيقه الأسير البطل أحمد القنبع ولذلك أقدم على هدم منزل الأسير القنبع للمرة الثانية على التوالي في ذكرى استشهاد البطل جرار.

ودعا الشيخ عدنان، جماهير شعبنا في مدينتي الخليل وجنين والضفة المحتلة كافة بأن يكونوا قرب ذوي الشهيد الحداد والأسير القنبع والشهيد أبو طبيخ.