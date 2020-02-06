الدفاعات السورية تتصدى لغارات "اسرائيلية" استهدفت محيط دمشق

اسقطت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس 6/2/2020 عدة صواريخ معادية من طائرات "إسرائيلية" استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا.

وقالت مصادر امنية ان طائرات الاحتلال "الاسرائيلي" استهدفت عدة مناطق في مرج السلطان، الكسوة، جسر بغداد، في محيط العاصمة دمشق وجنوب إذرع التابعة لمحافظة درعا، منوها بأن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

قالت وكالة "سانا" السورية إن "العدوان الإسرائيلي استهدف ايضاً الجولان السوري المحتل بعدة صواريخ وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع في درعا".