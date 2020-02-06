ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الدفاعات السورية تتصدى لغارات "اسرائيلية" استهدفت محيط دمشق

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 08:50 - 06 فبراير 2020
الدفاعات السورية الدفاعات السورية
جوال
مشاركة

اسقطت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس 6/2/2020  عدة صواريخ معادية من طائرات "إسرائيلية" استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا.

وقالت مصادر امنية ان طائرات الاحتلال "الاسرائيلي" استهدفت عدة مناطق في مرج السلطان، الكسوة، جسر بغداد، في محيط العاصمة دمشق وجنوب إذرع التابعة لمحافظة درعا، منوها بأن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

قالت وكالة "سانا" السورية إن "العدوان الإسرائيلي استهدف ايضاً الجولان السوري المحتل بعدة صواريخ وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع في درعا".

الأكثر مشاهدة

متعلقات