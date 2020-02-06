حالة الطقس اليوم الخميس: أجواء باردة ومنخفض جوي غدًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس 2020-2-6 صافيةً إلى غائمةٍ جزئيا.

وأوضحت أن ارتفاع طفيف سيطرأ على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا نهارا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

أما حالة الطقس اليوم الخميس في ساعات المساء فإن الأجواء ستكون غائماً جزئياُ إلى غائمة وباردة إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على فترات خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى.

منخفض جوي

ويوم غدٍ الجمعة فإن الأراضي الفلسطينية ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة، ليصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق.

وأوضحت دائرة الأرصاد على أن الأمطار والرياح العاصفة تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة وقد يتساقط البرد أحيانا.

وبينت أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

ويوم السبت يتعمق المنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة والطقس سيكون ماطرًا وعاصفا، وتسقط الامطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.