"15"إصابة في صفوف جنود الاحتلال بينهم خطيرة خلال عملية دهس في القدس

أصيب فجر اليوم الخميس 6/2/2020 ، "15" جندياً من لواء جولاني في جيش الاحتلال بجروح، بعملية دهس في القدس المحتلة ، أحدهم حالته خطيرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن عملية الدهس وقعت عند الساعة الثانية فجراً، وقد أصيب فيها 15 جندياً أحدهم بحالة خطيرة، والباقين بجروح متوسطة وطفيفة.

وبينت الإذاعة العبرية أن سيارة كانت تسير ببطء، ثم أسرعت فجأة وخرجت إلى الرصيف نحو الجنود، مما أدى إلى إصابة الجنود.

وأشارت إلى أن المنفذ تمكن من الانسحاب ، فيما تجري شرطة الاحتلال عمليات البحث عنه.

ويشار الى ان عملة الدهس تزامنت مع اشتباكات واسعة بين قوات لاحتلال وشبان فلسطينيين في جنين مما ادى لاستشهاد شابٌ فلسطيني واصابة 4 آخرين بجراح مختلفة خلال تصديهم لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة لهدم منزل الأسير أحمد أبو القمبع للمرة الثانية على التوالي.