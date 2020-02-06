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استشهاد شاب برصاص الاحتلال وهدم منزل أسير في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 08:08 - 06 فبراير 2020
الشهيد يزن أبو طبيخ الشهيد يزن أبو طبيخ
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استشهد شابٌ فلسطيني فجر اليوم الخميس ، 6/2/2020 وأصيب 4 آخرين بجراح مختلفة خلال تصديهم لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة لهدم منزل الأسير أحمد أبو القمبع للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت المصادر الطبية بأن الشهيد هو الشاب يزن منذر ابو طبيخ (١٩ عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين في الصدر أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال فيما اصيب 4 اخرين بجراح مختلفة.

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيل إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدر بـ 30 آلية عسكرية شرعت بعملية هدم منزل الأسير أحمد أبو القمبع للمرة الثانية في جنين.

هدم منزل
هدم منزل في جنين
 

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