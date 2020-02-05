أسباب وأعراض تليف الرئتين في جسم الانسان.. وهذه طرق العلاج!

يُعاني ملايين من الأشخاص حول العالم، من مرض خطير وشائع يصيبهم بفعل عوامل عدة، خاصة جهاز التنفسي والذي يُعد الأهم من بين الاجهزة في جسم الانسان، لإبقائه على قيد الحياة، وان اصابته تشكل كابوسًا على صحة المرء.

وهو مرض تليف الرئتين الشائع بين الأشخاص الذين يتناولون سجائر التدخين، طوال فترة حياتهم، الامر الذي ينتهي بهم المطاف، في فقدان انسجة "الحويصلات" اللمفية في العمل بشكل طبيعي في توزيع الاكسجين على باقي الجسم، وبالتالي تأثيره على صحة المريض من القدرة على العمل بشكل طبيعي.

وتعتبر الرئة المسؤولة عن عمليتي الزفير والشهيق، من الأعضاء الداخلية الحساسة جدًا، لذا ينصح الأطباء بتجنب كل الاسباب التي تساعد على عملية التليف السوداء.

ويوجد أسباب رئيسية عدة، ترتبط في التليف الرئوي، كما ويمكن للأطباء إصلاح التليف عبر استخدام الادوية والعلاجات، وفي بعض الأحيان زراعة رئة من شخص متبرع او بلاستيكية، إذا كانت الرئة شبه منعدمة، ويأس الأطباء في معالجة التلف بالأدوية الطبية.

أسباب تليف الرئتين:

كما ان هناك أسباب رئيسية تساعد في تلف انسجة الرئة، ومنها، (التدخين المسبب الرئيس، وغبار الفحم، وغبار الحبوب، وغبار المعادن، روث الطيور والحيوانات، غبار السليكا)، وكلما تعرض المريض أكثر من هذه الأسباب، زادت حدة المرض، والتليف.

أعراض تليف الرئتين:

وتتضمن مرض تليف الرئة اعراض عدة، تظهر على حالة المصاب، وهي، (سعالاً جافًا، ارهاق، قِصر النفس، فقدان الوزن بشكل سريع، وجع العضلات والمفاصل، دوخة ودوران)، وهذه الاعراض تختلف من شخص لآخر حسب شدة المرض.

طرق علاج تليف الرئتين:

ويوجد طرق لعلاج تليف الرئتين، من خلال استخدام الادوية الطبية، على النحو التالي:

ادوية العلاج الكيميائي: وهي العقاقير التي تقتل الخلايا السرطانية كتريكسال.

وأدوية القلب، التي تساعد على انتظام تدفقات نبضات القلب بصورة سلمية، مثل الاميودارون.

بعض المضادات الحيوية. مثل النيتروفيورانتوين أو الإثامبيوتول، والأدوية المضادة للالتهابات، مثل الريتوكزيماب.

كما ويضيف الأطباء العلاج الاشعاعي الذي يحدد طبيعة وخطورة المرض.