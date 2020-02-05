الخارجية الفنزويلية: ترامب نصاب محترف

نعتت وزارة الخارجية الفنزويلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنصاب المتعجرف، على خلفية مهاجمة الأخير للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمام الكونغرس الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا : "ترفض فنزويلا وتدين بشدة، أمام المجتمع الدولي، التصريحات التدخلية التي أدلى بها ترامب، خلال خطابه السنوي في الكونغرس الأمريكي"، مشيرا إلى أن واشنطن بتصريحاتها هذه، "تهين الشعب الفنزويلي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمام الكونغرس حيث حضر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في بلاده، بتدمير وسحق "طغيان" مادورو، الذي اعتبره حاكما غير شرعي، قائلا: "الولايات المتحدة تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الدكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو.