مسؤول سوداني يستقبل احتجاجا على لقاء البرهان بنتنياهو

قدم مدير السياسية الخارجية بالمجلس السيادي السوداني رشاد فراج السراج استقالته، احتجاجاً على لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا الاثنين الماضي.

وجاء في خطاب الاستقالة، الذي قدمه السراج للمجلس السيادي الانتقالي "بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل من أجل وطني وشعبي العظيم، أجد اليوم عسيرا ومستحيلا على نفسي الاستمرار في موقعي كمدير لإدارة السياسة الخارجية بأمانتكم الموقرة".

يشار إلى أن البرهان التقى نتنياهو بتنسيق أمريكي في اوغندا، بهدف تطبيع العلاقات بين الجانبين، الأمر الذي استنكره الكل الفلسطيني وعده طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية، خاصة أنه يأتي عقب الاعلان عن صفقة القرن المشؤومة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.