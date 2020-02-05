الاتحاد الأوروبي يرفض صفقة القرن والاحتلال يخشى من الاعتراف بدولة فلسطين

رفض الاتحاد الأوروبي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وكان مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك جوزيف بوريل، قد بينّ يوم أمس الثلاثاء، ان تلك الخطة تتناقض مع المعايير والقوانين الدولية، التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني، فيما سارعت "إسرائيل" بإصدار بيان تحتج فيه على خطاب بوريل.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي، ان الاتحاد الأوربي لا يمكنه تجاهل قرارات دول الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن صنع سلاح حقيقي في فلسطين، سينعكس على امن المنطقة برمتها.

وذكرت صحيفة القدس العربي، أن الاحتلال يخشى من اعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وان بوريل يدعم قادة الاتحاد نحو هذا الاتجاه بكل قوة.

وأشارت إلى انّ القادة الاوربيين لم يعيدوا يطيقون استقبال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المؤيد الكبير لصفقة ترامب، كما انّ الأوروبيين فقدوا المصادقة مع الاحتلال ولم تعد العلاقة كما طانت عليه في السابق.

وكان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، قد اعلن الشهر الماضي، عن خطته المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، من واشنطن، بمشاركة رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتضمنت انتظار السلطة اربعة اعوام لتطبيق ما يرونه مناسبًا من الصفقة الخطيرة.