فيروس كورونا يضرب مصانع الهواتف الذكية العملاقة

ضرب فيروس كورونا الجديد، مصانع الهواتف الذكية ولأول مرة منذُ اكتشافه في 20 يناير الماضي، وهو شيء غريب على مسامع القراء، لأن الفيروس متعارف عليه انه يصيب جسد الانسان، وينهكه بالمرض الشديد.

وأكدت وكالة "رويترز"، انّ شركة "فوكس كون" التايوانية، أوقفت جميع عمليات تصنيع هواتف "آيفون" في الصين، حتى 10 من فبراير الجاري، وقابل للزيادة، فيما ضاعفت الشركة انتاج هواتفها في كلاً من الدول، (فيتنام، والهند، والمكسيك)، لتعويض النقص

وذكر مصدر من الشركة، ان وقف انتاج المصانع التقنية، قد يؤثر بشكل سلبي على مصانع الشركة في مقاطعتي غوانغدونغ، وتشنغتشو الصينيتين، من خلال تعطيل الشحنات المصدرة.

وطالبت الشركة، من الموظفين، بعدم العودة إلى المصانع في مقاطعة هوبي الصينية - مصدر انتشار فيروس كورونا-، حتى أشعار آخر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا المتفشي، يهدد دول العالم، في حين أعلنت الجمهورية الصينية عن وفاة اكثر من 320 حالة، بالإضافة إلى آلاف المصابين بالفيروس.

وشيدت الصين مستشفى ضخم جداً في ثمانية أيام فقط للتصدي للفيروس القاتل.