د. أبو طه يشيد بموقف السفير السراج الرافض للتطبيع بين السودان ودولة الكيان

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. أنور أبو طه، بالموقف القومي الحر لسعادة السفير رشاد الطيب السراج مدير إدارة السياسة الخارجية بالمجلس السيادي الانتقالي بالسودان الشقيق ،الذي اتخذ قرارا بالاستقالة رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء لصوت الأصالة العربية في وجه التردي السياسي الذي تنحدر معه المواقف بحثا عن المصالح الآنية الضيقة.

وقال د. أبو طه في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إننا نوجه التحية للشعب السوداني الذي عبر عن رفضه لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني ، وأبى أن يتنكر لفلسطين في مرحلة يتمايز فيها أهل الحق في وجه الباطل".

يشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح برهان، التقى برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الاسبوع الجاري في أوغندا وبحث معه تطبيع العلاقات والتعاون، بشكل مخالف لمواقف السودان التاريخية، التي ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل.