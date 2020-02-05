الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال لن يثني شعبنا عن واجب التصدي لمخططات الاحتلال

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ان جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المتوالية بحق شعبنا، والتي كان آخرها استشهاد الفتى محمد الحداد اليوم، في الخليل، لن تثني شعبنا عن واجب التصّدي لمخططات الاحتلال في السيطرة على الضفة، وتهويد مدينة القدس المحتلة.

واحتسبت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم الأربعاء، الشهيد محمد سلمان الحداد، ، عند الله تعالى، الذي ارتقى نتيجة قمع الاحتلال لمواجهات الغضب في مدينة الخليل".

وأوضحت الحركة، أن شعبنا الفلسطيني عاقد العزم على المضي في نهج الانتفاضة والمواجهة حتى ينال حريته ويستعيد أرضه، مشيدًا بدافع أهل القدس عن حماية مقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى والمسجد الابراهيمي.

وبينّت الحركة، ان العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم التي تتم بشراكة ودعم أمريكي وبغطاء التطبيع والمطبعين.

ودعت ، الجماهير الفلسطينية إلى تصعيد المواجهات والتصدي للاحتلال باستمرار الاشتباك مع جنوده ومستوطنيه، وإلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والمشاركة الواسعة في أداء الصلاة في المسجد الابراهيمي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، عن استشهاد الفتى محمد الحداد، أثناء مشاركته في مسيرة احتجاجية ضد صفقة القرن الامريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي.