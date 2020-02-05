انقسام طائرة ركاب إلى جزئيين في إحدى مطارات تركيا

انقسمت طائرة ركاب، اليوم الأربعاء، إلى جزئيين أثناء هبوطها في مطار "صبيحة" بمدينة إسطنبول التركية، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز العربية.

وأكد الموقع، انّ طائرة تابعة لشركة "بيغاسوس" خرجت عن مسارها من المدرج أثناء الهبوط، وكانت تقل 177 راكبًا، إضافة إلى ستة افراد من طاقم القيادة، فيما يرجح انها ازلقت بسب الهطولات المطرية.

Arkadaşlar Sabiha Gökçen havalimanı yakinknda uçak düştü inşaallah ölü yoktur . pic.twitter.com/LrGYeIvHVR — Hasan Eraydın (@Hsn_Erydn) February 5, 2020

وعقب انحراف الطائرة، لم يؤكد عن وقوع قتلى، سوى إصابات طفيفة، وفق وزير النقل التركي شهيد ترهان للتلفزيون الرسمي.

وتمكنّ عناصر الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في الطائرة، وأخليّ الركاب من الطائرة، فيما اغلقت إدارة المطار الرحالات، وحولت كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي.