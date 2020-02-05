"حماس" إعدام الحداد بدم بارد جريمة نكراء تدعو إلى التصعيد مع الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ان إعدام الطفل محمد الحداد برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بدم بارد، هي جريمة نكراء تضاف لجرائم الاحتلال المتمثلة باستهداف المدنيين والأطفال العزل من أبناء شعبنا بصورة متعمدة.

وأوضحت الحركة، في بيان لها، انّ استشهاد الحداد كشف مدى تعطش الاحتلال للدماء وسعيه لكسر إرادة شعبنا الذي يعبر عن رفضه للهجمة العدوانية التي تستهدف حقوق شعبنا، وتصفية قضيته العادلة.

ونعت حماس الشهيد، قائلاً :"نتقدم باحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله شهيدا، وأن يلهمهم الصبر وسلوان".

وبينت، ان شعبنا الفلسطيني سيواصل مسيرة المقاومة والمواجهة لهذا الاحتلال الغاشم، وستكون دماء الشهداء الأبطال لعنة تطارد القتلة الغاصبين، مشددةً على ان الغطرسة "الإسرائيلية" لن تستطيع إيقاف مسيرة الغضب الشعبي الرافض لـ"صفقة القرن" المزعومة حتى تحطمها على صخرة صمود وباسلة أبناء شعبنا المرابط.

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني، إلى تصعيد المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه والتصدي لهجماتهم على الأرض والمقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وكانت، وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد الفتى الحداد (17 عامًا)، جراء اختراق رصاصة قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.