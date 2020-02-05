جماهير غفيرة تشييع جثمان الشهيد محمد الحداد في الخليل

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد سلمان الحداد، في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وانطلق تشييع الشهيد الحداد (17 عامًا)، الذي اعدمته قوات الاحتلال بدم بارد، اليوم، في منطقة باب الزاوية، بعد صلاة الجنازة عليه، من امام منزلهم في المدينة، إلى مثواه في مقبرة الشهداء.

وندد المشيعون بجرمية إعدام الفتى، الذي اخترقت رصاصة أطلقها جندي "اسرائيلي" قلبه، مرددين شعارات وطنية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، عن استشهاد الفتى محمد الحداد، أثناء مشاركته في مسيرة احتجاجية ضد صفقة القرن الامريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي.