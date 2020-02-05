ظريف يبحث مع هنية هاتفياً "صفقة القرن"

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء عبر الهاتف مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ما تمسى بـ "صفقة القرن".

ودان ظريف خلال الاتصال الهاتفي بهنية، خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم " صفقة القرن " ، واصفا إياها بـ " غير الإنسانية " و" أحادية الجانب "، معرباً عن دعم إيران للشعب الفلسطيني وقادته في معارضة الصفقة ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد ظريف، على "ضرورة أن تتمسك الفصائل الفلسطينية والشعوب والحكومات الحرة في العالم بالوحدة والتضامن في المواجهة الشاملة لمؤامرة القرن الكبرى هذه".

من جانبه، شكر هنية إيران لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيراً إلى أن نضال الشعب الفلسطيني ووحدته وتآزره في مواجهة "صفقة القرن"، مؤكداً على تصميم الشعب الفلسطيني على محاربة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت ظريف قد هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وبحث معه سبل مواجهة صفقة القرن