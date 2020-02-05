الذهب يواصل الانخفاض في مصر

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي في مصر، ليهبط سعر الغرام نحو 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب إن سعر غرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 683 جنيها مقابل 691 أمس.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها بعد أن فقد نحو 64 جنيها من قيمته.

وانخفضت بذلك أسعار الذهب في مصر نحو 15 جنيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مقارنة بمستواها الأحد الماضي.