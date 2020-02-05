اتحاد الاذاعات والتلفزيونات يطلق ملتقى "شام" للأدب المقاوم

أعلن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، عن تدشين ملتقى الشعراء الشباب "شام"، لعدد من النخب والشعراء المبدعين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء أدبي حمل اسم "كلمات من فوهات البنادق"، جمع مجموعة من الشعراء والمبدعين والنخب الأدبية على مستوى قطاع غزة، وبمشاركة أحد الشعراء من دولة اليمن، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد بمدينة غزة.

ذراع جديد

آمنة حميد، ممثلة ملتقى الشعراء الشباب في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، أكدت أهمية أدب المقاومة، مشيرةً إلى أنه أداة قوية في مجابهة الاحتلال ومخططاته، كونه أدب انساني يمثلُ سياجًا يصون ويحمي القضية الفلسطينية.

وشددت حميد أن الملتقى ذراع جديدة للدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد، مشيرةً إلى أن الملتقى يُشكِّل نواة جديدة تخدم روح المقاومة، وتبث روح العزيمة والإرادة في عروق المشهد الثقافي وإثرائه، ورفده بطاقات جديدة، من خلال التنقيب والبحث ورعاية المبدعين الشباب.

ولفتت حميد أن دور الاتحاد لم يقتصر على إنشاء الملتقى فقط، بل كان له دور ريادي في العمل الإعلامي في فلسطين بشكل عام، منوهًا أن الاتحاد يعمل على فتح آفاق جديدة لإيصال صوت فلسطين إلى العالم.

أدب الشام

وفي سياق متصل شرح الشاعر خالد الشرباصي، سبب اختيار اسم "شام" للملتقى قائلًا: "إن الاسم هو اختصار لأوائل الحروف من ملتقى الشعراء الشباب".

وأضاف أن "شام" ليس فقط اسم مختصر، بل يحمل دلالة كبيرة عن أرض الأدب والمقاومة في بلاد الشام، مؤكدًا أن الملتقى سيكون جزء مهم من تاريخ الأدب المقاوم في المستقبل.

وتخلل اللقاء عدد من القصائد والأناشيد، إضافة إلى مداخلة من شاعر يمني تحدث عن شهداء المقاومة.

وأعلن القائمون على الملتقى عن فتح باب الانتساب لكل من يرى في نفسه القدرة على صناعة الأدب المقاوم، إذ سيتم الاعلان عن مواعيد اللقاءات خلال الفترة القادمة.













