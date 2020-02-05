فنان ألماني يخدع تطبيق "خرائط جوجل" بطريقة ذكية

قام فنان ألماني بصنع أزمة سير افتراضية في عاصمة بلاده، مما دفع تطبيق الخرائط الأشهر "خرائط جوجل" إلى اقتراح شوارع أخرى لتجنب الازدحام.

وتمكّن سيمون ويكرت من خداع التطبيق الشهير بالسير في أحد شوارع العاصمة برلين المحاذي لنهر سبري وقته خلوه تماما من السيارات، ساحبا خلفه عربة مليئة بالهواتف الذكية بعد أن فعّل فيها التطبيق.

وكان ويكرت قد استعمل 99 هاتفا ذكيا في نفس وقت بعد أن استعار بعضها من أصدقائه فيما استأجر البقية من محال لبيع الهواتف، بحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال ويكرت في بيان على موقعه على الإنترنت إن عمله تسبب في "تأثير واقعي" عن طريق إعادة توجيه السيارات التي أرادت تجنب الوقوع في مسار حركة المرور المزدحمة.

ونشر ويكرت فيديو التجربة على قناته بـ"يوتيوب" ليحصد أكثر من مليوني مشاهدة، خلال وقت قصير.

أما شركة غوغل فعلقت في بيان على تجربة ويكرت قائلة: "نحن نحب رؤية الاستخدامات الإبداعية لتطبيقنا لأنها تساعدنا على جعل الخرائط تعمل بشكل أفضل مع مرور الوقت".