طوارئ في برشلونة بعد هجوم ميسي على أبيدال

استدعت إدارة نادي برشلونة الاسباني المدير الرياضي للنادي واللاعب السابق في الفريق، الفرنسي إيرك أبيدال، لعقد اجتماع طارئ.

جاء ذلك على خلفية ما نشره قائد الفريق ونجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رد على مقابلة أبيدال مع إحدى الصحف.

نشر ميسي صورة على حسابه في موقع "انستغرام" لمقابلة أبيدال مع صحيفة "سبورت" الرياضية، والتي قال فيها أبيدال: إن العلاقة بين المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، واللاعبين، كانت سيئة، وأن اللاعبين لم يعملوا بشكل جاد من أجل الفريق.

وقال ميسي في المنشور إن على الإداريين مثل أبيدال أن يتحملوا مسؤولية إخفاقاتهم كذلك مثل اللاعبين، كما طالب الفرنسي بتحديد أسماء اللاعبين المقصرين، والابتعاد عن التعميم على الجميع، في ما اعتبره هجوما غير مبرر.

مصادر إسبانية أكدت أن إن رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو استدعى أبيدال لعقد اجتماع طارئ، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات ميسي.

وأشارت المصادر إلى أن أبيدال سيقدم استقالته خلال هذا الاجتماع، خاصة أن هذه الواقعة جاءت بعد سلسلة من القرارات الإدارية السيئة، التي رافقتها النتائج المتواضعة للفريق.

وقد تكون مقابلة أبيدال الأخيرة التي هاجم فيها اللاعبين، النقطة الفاصلة للاعب الفرنسي السابق، الذي تعرض لهجوم قبل أسابيع بسبب إدارته السيئة لموضوع إقالة مدرب الفريق السابق إيرنستو فالفيردي، وفشله في تعيين عدد من المرشحين، قبل التوقيع مع المدرب الإسباني كيكي سيتين.