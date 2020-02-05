جرافات الاحتلال تهدم منازل تأوي نحو 100 فرد في اللد

هدمت جرافات الاسرائيلي منازل لعائلة أبو كشك في مدينة اللد بالداخل المحتل، اليوم الأربعاء.

وبحسب المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية للمنازل، وأخلت السكان، ومن ثم هدمت الجرافات منازل تعود للعائلة بذريعة أنها بنيت بدون ترخيص في الأعوام الأخيرة.

وقالت المصادر: طوقت الجرافات والآليات منازل العائلة وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المنزل، ومنعت دخول المواطنين أو الاقتراب من المكان.

وقال صاحب منزل مهدد بالهدم، توفيق أبو كشك، إنه "لا يوجد من يساندنا في هذه اللحظات، نحن الآن أمام مئات من أفراد الشرطة والجرافات على بعد أمتار من المنزل، نواجه الهدم والتشريد أمام أعيننا، وأطفالنا ينتظرون جانبا في هذا البرد القارس".

وأضاف أن "السلطات مصرة على تنفيذ الهدم، لا يريدون التفاوض، والمحامي الموكل بالقضية لا يجيب على الهاتف، نحاول التواصل معه، ولكن دون جدوى".

وختم أبو كشك بالقول إنه "لا خيار أمامنا غير أن نبقى الآن في العراء وفي الشارع وسط هذا الطقس والأجواء الباردة. أين نذهب بأطفالنا الذين يعانون من هذا الكابوس منذ أعوام. سنحاول الصمود، ولكننا وحيدون الآن".

يشار إلى أن بيوت الحي تأوي نحو 100 فرد، إذ تقطن في فيها 7 أسر غالبيتها من الأطفال والنساء، في منازل ورثوها عن والدهم.