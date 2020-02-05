الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة ل 10 أميال بحرية بدءاً من اليوم

أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة بأن الاحتلال أبلغ الجانب الفلسطيني بتقليص مساحة الصيد من 15 الى 10 ميل بحري، و ذلك اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء 5/2/2020.

و اعتبر بكر في تصريح لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" هذا القرار "الاسرائيلي" يأتي ضمن اجراءات العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على سكان قطاع غزة، لا سيما أن الايام المقبلة هي أهم أيام موسم الصيد في البحر.

و لفت الى أن الاحتلال قام خلال السنة الماضية بإغلاق البحر و قلص مساحات الصيد 23 مرة، و لا سيما في المواسم الاهم للصيد، مشيراً الى أن هذه الاجراءات ليست جديدة على الاحتلال الذي يضيق على المواطنين في قطاع غزة.

و أكد بكر بأن الاحتلال يسعى دائما لضرب مواسم الصيد، من خلال الانتهاكات التي يقوم بها من ملاحقة للصيادين، و اطلاق النار نحوهم و اعتقالهم.

و يواصل الاحتلال انتهاكاته ضد صيادي القطاع بصورةٍ شبه يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم.