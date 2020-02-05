وفد من كلية الإعلام في جامعة الأقصى يزور بيت الصحافة

زار وفد من كلية الإعلام في جامعة الأقصى مؤسسة بيت الصحافة وتكون الوفد من د. أحمد مغاري عميد كلية الإعلام ود. أحمد حماد رئيس قسم العلاقات العامة ود. غسان حرب رئيس قسم الصحافة وأ. غسان مقداد.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة أ. بلال جاد الله وطاقم العمل، حيث رحب جاد الله بالوفد مؤكداً على اعتزازه بجامعة الأقصى ودورها في تطوير الإعلام الفلسطيني ورفد الساحة بالخبرات الإعلامية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة وبيت الصحافة من أجل تطوير معارف وخبرات طلبة كلية الإعلام وتحقيق مستوى عالي من الجودة الشاملة، بما يتناسب مع متطلبات سوق الإعلام واحتياجات المؤسسات الصحفية.

وبدوره أثنى د. أحمد مغاري على الدور الذي تقوم به مؤسسة بيت الصحافة في تدريب الإعلاميين وطلبة كليات الإعلام وتطوير إمكانياتهم، كما وأطلعهم على رؤية كلية الإعلام فيما يتعلق بالجانب التدريبي والأنشطة الطلابية، والخطط التطويرية التي تتعلق في هذا الجانب.

وقد تم التوافق على تعزيز الشراكة والتعاون الذي يدعم الجوانب الاكاديمية والتدريبية لطلبة كلية الإعلام، والاتفاق على عقد جلسة عمل مركزة في القريب العاجل من أجل عقد اتفاقيات تشارك وتدريب مشترك قائمة على الاستفادة من إمكانيات كلية الإعلام وبيت الصحافة.