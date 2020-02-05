السيد خامنئي: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية، السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "صفقة القرن" سوف تموت قبل موت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

و قال خامنئي في تغريدة له على "تويتر"، خلال استقبال محتفلين بالذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية، إن "المشروع الأميركي المتمثل بصفقة القرن سوف يموت قبل موت ترامب".

من جهة اخرى نقل التلفزيون الايراني عن المرشد خامنئي تأكيده على دعم للفصائل الفلسطينية قائلاً "سندعمها بكل ما بوسعنا".

وأضاف أن فصائل المقاومة الفلسطينية تبذل الجهد لدفع مشروع المقاومة إلى الأمام، وتعتمد على المال والسلاح للمضي قدماً في مشروع المقاومة. وحثّ المرشد خامنئي العالم والشعوب الإسلامية كلها على مساعدة المقاومة الفلسطينية وتقديم الدعم لها.

وقال "أعتقد أن جميع المنظمات الفلسطينية المسلحة سوف تستمر في المقاومة، لافتاً إلى أن المقاومة في منطقة غرب آسيا ليست خاصة بفلسطين بل هي موجودة في دائرة أوسع من فلسطين.

وكان ترامب أعلن مساء الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير، عن "صفقة القرن" في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوصفها بأنها "خطوة نحو السلام" مع "إسرائيل"، وادعى أن هذه الخطة تساهم في مواجهة التطرف، حسب تعبيره.

وتنص "صفقة القرن" على "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" مع بقاء القدس المحتلة عاصمة "موحدة" لـ"إسرائيل"، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.



