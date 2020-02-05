صحة رام الله توضح بشأن رصد حالة مصابة بفايروس "كورونا " في جنين !

نفت مي كيلة وزيرة الصحة برام الله اليوم الاربعاء 5/2/2020 رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين حتى اليوم ، والاشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول رصد حالة في محافظة جنين.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الاشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأشار الشخرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل الوقاية من هذا المرض التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية، وتجنب التقبيل، ونظافة الجهاز التنفسي، والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو أنفلونزا بدون وقاية، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، تجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، طهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.