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بعد سرقات قدرت ل15 مليون شيقل

​​​​​​​شرطة غزة: العثور على جزء كبير من مسروقات شركة الاتصالات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:54 - 05 فبراير 2020
الاتصالات الاتصالات
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قالت الشرطة في قطاع غزة إنها تمكنت خلال 48 ساعة من العثور على جزءٍ كبير من المعدات المسروقة من أحد مستودعات شركة الاتصالات في المنطقة الوسطى يوم الجمعة الماضي ، وتم إعادتها إلى شركة الاتصالات.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "فور تلقينا بلاغاً بسرقة أحد مستودعات شركة الاتصالات في المنطقة الوسطى يوم الجمعة الماضي؛ باشرت المباحث العامة التحقيق في القضية وتمكنت خلال 48 ساعة من العثور على جزءٍ كبير من المعدات المسروقة، وتم إعادتها إلى شركة الاتصالات".

وأضافت: ما تزال القضية مفتوحة، والتحقيق جارياً مع مشتبه بهم .

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، أكدت أمس أن المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، تعرض لعملية سطو مما أسفر عن سرقة محتوياته والتي تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيقل، الامر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.

 

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